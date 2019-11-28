Водитель сбил в Ижевске женщину с трехлетним мальчиком
В Ижевске 27 ноября на улице Клубная произошло ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- 45-летний водитель машины «ВАЗ-2107» сбил пешеходов – 56-летнюю женщину и трехлетнего мальчика, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщает ведомство.
В результате ДТП пешеходы получили травмы, их отвезли в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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