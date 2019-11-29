2019-11-29T06:11:48+03:00
Происшествия

Киллер из Ижевска пытался убить бизнесмена в Ульяновске, но случайно попал в других людей

Их спасли
Анастасия Захарова
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За убийство предпринимателя Дагаеву заплатили 100 тысяч долларов США.За убийство предпринимателя Дагаеву заплатили 100 тысяч долларов США.Фото: Архив КП
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Жуткая история произошла в Ульяновске. Киллеру из Ижевска Хасану Дагаеву заказали убийство председателя Ульяновского регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийский Азербайджанский конгресс», чтобы избавиться от долгов и конкуренции на рынке. Но киллер по ошибке убил других людей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ульяновской области.

Убийство заказали в 2009 году. Киллер организовал банду, которая три месяца выслеживала жертву. Однако Председатель «Всероссийского Азербайджанского конгресса» передвигался в сопровождении личной охраны и менял маршруты.

14 декабря 2009 года непосредственный исполнитель приступил к действиям: он занял позицию, дождался, когда подъедет автомобиль и оттуда выйдут мужчина и женщина, и расстрелял их из пистолета с глушителем. Позже выяснилось, что исполнитель целился не в тех людей: это был работник ульяновской таможни и его жена. Их удалось спасти.

-Узнав о невыполнении задания, Дагаев продолжил следить за местами работы, жительства и отдыха бизнесмена - потенциальной жертвы. При этом при перемещениях под видом семейной пары он использовал для маскировки свою знакомую – жительницу Тверской области, которую впоследствии приказал устранить. Однако члены банды вывезли ее в Удмуртскую республику, после чего убили водителя такси, место захоронения которого представили как могилу потерпевшей, - говорится в сообщении прокуратуры.

Вскоре Дагаева и его подельников задержали. Суд признал его виновным в создании банды, приготовлении и покушении на убийство трех человек, совершенных организованной группой по найму, сопряженных с бандитизмом, с целью скрыть другое преступление, а еще в незаконном хранении и ношении оружия. Его приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Приговор вступил в силу.

В марте 2019 года нашли и задержали заказчика преступления - господина Г. Он скрывался в разных регионах и жил по поддельным документам. Накануне его приговорили в 10,5 годам колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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