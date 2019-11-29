Названа возможная причина, по которой медведь мог загрызть охотника в Удмуртии
У медведя, который загрыз охотника в Удмуртии, обнаружили дробины в мышцах. Об этом сообщается в официальной группе «ВКонтакте» Минприроды Удмуртии.
Специалисты Минприроды отстреляли медведя на следующий день после трагедии. Животному было 6-7 лет, он весил 250 кг.
-Вскрытие показало, что медведь был заранен в переднюю лапу, о чем свидетельствовало наличие дробин № 5 в мышцах. По предварительным данным, мужчина при встрече медведя произвел в него выстрел, тем самым заранив его, только обстоятельства, при которых он стрелял (до нападения или во время нападения) предстоит еще выяснить, - говорится в сообщении.
Судя по берлоге животного, оно уже лежало в спячке. Скорее всего, медведь проснулся из-за шума.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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