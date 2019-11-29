Еще в одном районе Ижевске произошло повреждение водопровода

СЕГОДНЯ 09:29 2019-11-29T09:29:50+03:00

Сообщение об изливе поступило в 03:30 29 ноября

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В Ижевске произошло повреждение водопровода на улице Дзержинского. Об этом сообщает пресс-служба города.

- 29 ноября в 3.30 в диспетчерскую службу МУП «Ижводоканал» поступило сообщение об изливе воды на поверхность в районе ул. Дзержинского, 2. По предварительной информации, произошло повреждение стального водопровода диаметром 500 мм. На место аварии выехала ремонтная бригада водоканала. У жильцов воду не отключали, - сообщает пресс-служба.

Сотрудники «ДРЭУ» устраняют последствия излива воды, повреждение планируется устранитьк 05:30 30 ноября.

Напомним, в Ижевске отключили воду в нескольких домах по улице Ленина из-за повреждения водопровода. Когда планируется устранить повреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU