Повреждение водопровода на улице Ленина в Ижевске устранят до обеда 29 ноября

СЕГОДНЯ 17:19 2019-11-28T17:19:58+03:00

Несколько домов остались без воды

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В Ижевске 28 ноября, в четверг, произошло повреждение водопровода на улице Ленина. Об этом сообщает пресс-служба города.

- По предварительной информации, произошло повреждение чугунного водопровода диаметром 300 мм. Сейчас воды отключили в домах № 112 и № 114 по улице Ленина. Во дворе этих жилых домов установлена емкость с питьевой холодной водой, - сообщает пресс-служба.

Повреждение планируется устранить до 12:00 29 ноября.

Напомним, 27 ноября, в среду, на перекрестке улиц 10 лет Октября и Пушкинская произошел излив воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU