Повреждение водопровода на улице Ленина в Ижевске устранят до обеда 29 ноября
В Ижевске 28 ноября, в четверг, произошло повреждение водопровода на улице Ленина. Об этом сообщает пресс-служба города.
- По предварительной информации, произошло повреждение чугунного водопровода диаметром 300 мм. Сейчас воды отключили в домах № 112 и № 114 по улице Ленина. Во дворе этих жилых домов установлена емкость с питьевой холодной водой, - сообщает пресс-служба.
Повреждение планируется устранить до 12:00 29 ноября.
Напомним, 27 ноября, в среду, на перекрестке улиц 10 лет Октября и Пушкинская произошел излив воды.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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