СЕГОДНЯ 09:51 2019-11-29T10:21:24+03:00

Также можно предложить свой вариант

Изменить размер текста: A A

Ижевчане могут выбрать название для парка рядом с ТРК «Столица». Об этом сообщает Центр развития городской среды Удмуртии.

Проголосовать можно на сайте. Жителям представлены варианты названия парка: Бускель парк (удм. Соседний парк), Нюлэс парк (удм. Лесной парк), Парк Сосновка, Парк Карлэн (удм. Городской парк), Пужым Яг (удм. Сосновый бор), Соседский парк, Сосновый бор, Удмуртия. Также желающие могут предложить свои варианты названия.

Напомним, 26 ноября была проведена презентация концепции благоустройства лесопарка (подробнее).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Еще в одном районе Ижевске произошло повреждение водопровода.

- Сколько молодых людей из Ижевска отправили проходить службу в осенний призыв.

- Кажется, за снюсы серьезно взялись. Что предлагают депутаты?

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU