Жители дома в Удмуртии отравились угарным газом

СЕГОДНЯ 10:52 2019-12-02T10:52:03+03:00

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В Сарапуле (Удмуртия) жители дома по улице 2-я Дачная отравились угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба АО «Газпром газораспределение Ижевск».

- Специалисты аварийно-диспетчерской службы филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в Сарапуле оперативно прибыли на место инцидента и перекрыли кран на газопроводе на вводе в дом. В ходе предварительной проверки было установлено, что неисправен вентиляционный канал и нарушена герметичность дымового канала, - сообщает пресс-служба.

В результате отравились четыре человека, в том числе двое детей, их отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU