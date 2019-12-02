2019-12-02T10:52:03+03:00
Общество

Жители дома в Удмуртии отравились угарным газом

Пострадавших отвезли в больницу
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Сарапуле (Удмуртия) жители дома по улице 2-я Дачная отравились угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба АО «Газпром газораспределение Ижевск».

- Специалисты аварийно-диспетчерской службы филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в Сарапуле оперативно прибыли на место инцидента и перекрыли кран на газопроводе на вводе в дом. В ходе предварительной проверки было установлено, что неисправен вентиляционный канал и нарушена герметичность дымового канала, - сообщает пресс-служба.

В результате отравились четыре человека, в том числе двое детей, их отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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