2019-12-03T09:38:10+03:00
Общество

По вине ижевчанина в деревне Удмуртии был отключен газ в 524 домах

В домах сутки не было газа
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии привлекут к ответственности ижевчанина, по вине которого был отключен газ в 524 домах в деревне Русский Вожой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что житель Ижевска 25 ноября 2019 года без разрешения проводил земляные работы по установке опор ЛЭП. При работах был поврежден подземный газопровод низкого давления с выходом газа. В результате ресурс был отключен в 524 домах, - сообщает ведомство.

29 ноября в отношении ижевчанина вынесен протокол об административном правонарушении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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