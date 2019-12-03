2019-12-03T14:37:57+03:00
Общество

16-летнюю девочку разыскивают в Удмуртии

Она пропала 29 ноября 2019 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба СУ СК России по УдмуртииФото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии
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В Удмуртии разыскивают 16-летнюю Хомякову Анну Константиновну. 29 ноября 2019 года она ушла из Сюмсинского техникума лесного и сельского хозяйства и больше о ней ничего неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 160-170 см, волосы темные до плеч, глаза карие. Особых примет нет.

Всех, кто располагает информацией о разыскиваемой или ее местонахождении, просьба сообщить по телефонам: 8(34130)5-25-02, 8(34130)5-30-29, либо по адресу: Удмуртская Республика, п. Ува, пер. Новый, 5.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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