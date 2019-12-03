2019-12-03T15:53:19+03:00
Общество

Новые дорожные знаки установят на улицах Ижевска

Знаки устанавливаются для обеспечения безопасности
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске появится несколько новых дорожных знаков. Об этом сообщает пресс-служба города.

- В переулке Спартаковский установят знак «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч» и «Дети». Также знак «Стоянка запрещена» будет установлен на парковке ТЦ «Дуслык» по улице Азина, 143. При этом рядом с торговым центром функционируют знаки «Время действия с 23:00 до 06:00», «Работает эвакуатор» и «Зона действия», - говорится в сообщении.

Знаки устанавливаются для обеспечения безопасности дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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