Новые дорожные знаки установят на улицах Ижевска
В Ижевске появится несколько новых дорожных знаков. Об этом сообщает пресс-служба города.
- В переулке Спартаковский установят знак «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч» и «Дети». Также знак «Стоянка запрещена» будет установлен на парковке ТЦ «Дуслык» по улице Азина, 143. При этом рядом с торговым центром функционируют знаки «Время действия с 23:00 до 06:00», «Работает эвакуатор» и «Зона действия», - говорится в сообщении.
Знаки устанавливаются для обеспечения безопасности дорожного движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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