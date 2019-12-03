В результате столкновения легковушки и грузовика в Удмуртии погиб человек

СЕГОДНЯ 16:19 2019-12-03T17:38:08+03:00

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В Удмуртии 3 декабря около 13:30 на 14 километре автодороги «Обход Ижевска» Завьяловского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 64-летняя женщина, водитель машины «Киа» на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги врезалась в грузовик «МАН» под управлением 37-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП водитель «Киа» скончалась, по факту дорожной аварии ведется расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU