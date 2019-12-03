На улице Дзержинского в Ижевске появится новый водопровод
В Ижевске на улице Дзержинского и в мкрн Медведево появится новый водопровод. Об этом сообщает пресс-служба города.
- Водопровод по улице Дзержинского эксплуатируется более 50 лет и требует ремонта. Стоимость работ составляет 12,9 млн рублей. Отключать потребителей от водоснабжения не будут, так как работы будут выполняться на участке кольцевого водопровода, - сообщает пресс-служба.
В мкрн Медведево стальные трубы заменят на полиэтиленовые. Протяженность участка составляет 980 погонных метров, стоимость работ – 7,5 млн рублей.
Все работы планируют завершить до 30 января 2020 года.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Смертельное ДТП произошло на трассе Удмуртии. Подробнее.
- «Комсомолка» подготовила обзор «интеллектуалок».
- Где-то ограничат максимальную скорость, где-то запретят стоянку. Какие новые дорожные знаки установят на улицах Ижевска.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»