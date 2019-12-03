2019-12-03T16:44:36+03:00
Общество

На улице Дзержинского в Ижевске появится новый водопровод

Участок водопровода эксплуатируется более 50 лет
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске на улице Дзержинского и в мкрн Медведево появится новый водопровод. Об этом сообщает пресс-служба города.

- Водопровод по улице Дзержинского эксплуатируется более 50 лет и требует ремонта. Стоимость работ составляет 12,9 млн рублей. Отключать потребителей от водоснабжения не будут, так как работы будут выполняться на участке кольцевого водопровода, - сообщает пресс-служба.

В мкрн Медведево стальные трубы заменят на полиэтиленовые. Протяженность участка составляет 980 погонных метров, стоимость работ – 7,5 млн рублей.

Все работы планируют завершить до 30 января 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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