Мужчина пытался украсть телефон у школьницы в Удмуртии
В Можге мужчина пытался украсть телефон у 14-летней школьницы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Девушка сидела на остановке с телефоном в руках. К ней подошел незнакомец и попросил позвонить. Школьница отказала мужчине, и он выхватил телефон у нее из рук и скрылся. Девушка попросила помочь прохожего, а он сообщил в полицию.
Мужчину задержали в кратчайшие сроки. Оказалось, что это был неработающий ранее судимый 47-летний житель Можги. Телефон изъяли.
Возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации («Грабеж»). За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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