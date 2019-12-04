Мужчина пытался украсть телефон у школьницы в Удмуртии

СЕГОДНЯ 06:03 2019-12-04T06:03:38+03:00

Она сидела с устройством на остановке

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В Можге мужчина пытался украсть телефон у 14-летней школьницы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Девушка сидела на остановке с телефоном в руках. К ней подошел незнакомец и попросил позвонить. Школьница отказала мужчине, и он выхватил телефон у нее из рук и скрылся. Девушка попросила помочь прохожего, а он сообщил в полицию.

Мужчину задержали в кратчайшие сроки. Оказалось, что это был неработающий ранее судимый 47-летний житель Можги. Телефон изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации («Грабеж»). За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU