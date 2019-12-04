Хоккейный клуб из Ижевска занимает 31-е место в ВХЛ

СЕГОДНЯ 06:44 2019-12-04T06:44:11+03:00

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Хоккейный клуб «Ижсталь» одержал победу в матче с пекинским «КРС-БСУ» со счетом 5:1. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

-Впервые в сезоне «Ижсталь» забросила в матче 5 шайб. Свои рекорды установили и молодые игроки. Победная серия «сталеваров» пока насчитывает только два матча, но есть надежда ее продлить 4 декабря во встрече с еще одной командой из Поднебесной – «Ценг Тоу», - говорится в сообщении.

Очередной тур в рамках Высшей хоккейной лиги состоялся 2 декабря в Ижевске. Победа помогла команде из Ижевска подняться на 31-е место в турнирной таблице.

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ИСТОЧНИК KP.RU