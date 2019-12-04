2019-12-04T06:44:11+03:00
Спорт

Хоккейный клуб из Ижевска занимает 31-е место в ВХЛ

«Ижсталь» выиграла первый крупный матч в сезоне
Анастасия Захарова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: http://hcizhstal.ru/Фото: http://hcizhstal.ru/
Изменить размер текста:

Хоккейный клуб «Ижсталь» одержал победу в матче с пекинским «КРС-БСУ» со счетом 5:1. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

-Впервые в сезоне «Ижсталь» забросила в матче 5 шайб. Свои рекорды установили и молодые игроки. Победная серия «сталеваров» пока насчитывает только два матча, но есть надежда ее продлить 4 декабря во встрече с еще одной командой из Поднебесной – «Ценг Тоу», - говорится в сообщении.

Очередной тур в рамках Высшей хоккейной лиги состоялся 2 декабря в Ижевске. Победа помогла команде из Ижевска подняться на 31-е место в турнирной таблице.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Горячий лед»: Алина Загитова выступит на финале Гран-при в Турине

Движение троллейбусов на ул. Максима Горького в Ижевске открыли

16-летнюю девочку разыскивают в Удмуртии

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Спорт в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенник обманным путем похитил у жителей Удмуртии почти 250 тысяч рублей
«Бренды Удмуртии»: что производят в нашей республике?
С 15 декабря в Ижевске откроются ёлочные базары
Жители Ижевска вживую увидят легендарную рок-оперу Jesus Christ Superstar
Руководители «Городской УК» в Ижевске останутся под стражей еще два месяца
Движение троллейбусов на улице М. Горького в Ижевске открыли
Мужчина пытался украсть телефон у школьницы в Удмуртии
На улице Дзержинского в Ижевске появится новый водопровод
В результате столкновения легковушки и грузовика в Удмуртии погиб человек
Новые дорожные знаки установят на улицах Ижевска
Почти 80 тысяч рублей похитили у жительницы Удмуртии под предлогом покупки телефона
Официально: руководство ИПОПАТ извинилось перед пассажирами за участившиеся сбои в движении городских автобусов в Ижевске
ВТБ провел первую в России сделку по VR-ипотеке