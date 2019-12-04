Движение троллейбусов на улице М. Горького в Ижевске открыли

СЕГОДНЯ 06:22 2019-12-04T06:22:47+03:00

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Накануне ночью открыли движение троллейбусов в городок Металлургов. Об этом сообщает ИжГЭТ.

Троллейбусы по улице М. Горького начали ходить в 22:50. Напомним, дорогу перекрыли из-за порыва на теплосетях, и троллейбусы №6 и №9 ходили только до Центра. В музыкальной школе, нескольких офисах и в Национальном театре отключили отопление.

Работы на участке завершили в 16:00, сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем». После этого трубу начали заполнять теплоносителем и благоустраивать участок. Во время работ заменили два метра ветхой трубы.

-Нештатная ситуация на магистральном трубопроводе (введен в эксплуатацию в 1961 году) - подтверждение того, что у этой инфраструктуры высокий уровень износа. Возраст и состояние большинства участков магистральных сетей подходит к своему пределу, что отражается на качестве услуг теплоснабжения для конечных потребителей. Для того чтобы привести тепломагистрали в порядок, необходимы серьезные долгосрочные инвестиции, - говорится в сообщении.

В УКСе извинились перед жителями города за доставленные неудобства.

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ИСТОЧНИК KP.RU