Пьяный водитель в Удмуртии сбил пешехода

СЕГОДНЯ 15:42 2019-12-04T16:50:06+03:00

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В Удмуртии на 17 километре автодороги «Юкаменское - Пышкет» Юкаменского района произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- Пьяный 25-летний водитель машины ВАЗ-2114 сбил 38-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода без световозвращающих элементов на одежде, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пешеход получил травмы, его отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU