Пьяный водитель в Удмуртии сбил пешехода
В Удмуртии на 17 километре автодороги «Юкаменское - Пышкет» Юкаменского района произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- Пьяный 25-летний водитель машины ВАЗ-2114 сбил 38-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода без световозвращающих элементов на одежде, - сообщает ведомство.
В результате ДТП пешеход получил травмы, его отвезли в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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