2019-12-05T15:07:20+03:00
Общество

Ближайшей ночью в Удмуртии ожидается усиление ветра

Порывы могут достигать 17 м/с
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии ближайшей ночью и днем 6 декабря ожидается усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр.

Порывы ветра могут достигать 15-17 м/с. Водителей просят соблюдать скоростной режим, быть аккуратными на открытых участках дорог, а также внимательно выбирать места парковки.

По данным сервиса Яндекс погода, в пятницу, 6 декабря днем ожидается +1 градус, ночью 0 градусов, небольшой снег.

7 декабря, в субботу, температура днем -1 градус, ночью -2…-1 градус, небольшой снег.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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