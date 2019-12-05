Ближайшей ночью в Удмуртии ожидается усиление ветра
В Удмуртии ближайшей ночью и днем 6 декабря ожидается усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр.
Порывы ветра могут достигать 15-17 м/с. Водителей просят соблюдать скоростной режим, быть аккуратными на открытых участках дорог, а также внимательно выбирать места парковки.
По данным сервиса Яндекс погода, в пятницу, 6 декабря днем ожидается +1 градус, ночью 0 градусов, небольшой снег.
7 декабря, в субботу, температура днем -1 градус, ночью -2…-1 градус, небольшой снег.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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