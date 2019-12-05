Удмуртстат: средняя зарплата врачей в республике составляет 60,5 тысячи рублей
В Удмуртии средняя зарплата врачей составила 60,5 тысячи рублей. Такие данные за январь-сентябрь приводит Удмуртстат.
Работники дошкольных образовательных учреждений получают 27 076 рублей, соцработники - 29 992 рубля, средний медперсонал - 29 404 рубля, работники учреждений общего образования - 30 849 рулей.
А вот врачи, по данным Удмуртстата, в среднем получают 60 500 рублей. При этом средняя зарплата у работников в республике - 33 321 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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