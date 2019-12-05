2019-12-05T18:05:44+03:00
Общество

Удмуртстат: средняя зарплата врачей в республике составляет 60,5 тысячи рублей

Данные представлены за январь-сентябрь 2019 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии средняя зарплата врачей составила 60,5 тысячи рублей. Такие данные за январь-сентябрь приводит Удмуртстат.

Работники дошкольных образовательных учреждений получают 27 076 рублей, соцработники - 29 992 рубля, средний медперсонал - 29 404 рубля, работники учреждений общего образования - 30 849 рулей.

А вот врачи, по данным Удмуртстата, в среднем получают 60 500 рублей. При этом средняя зарплата у работников в республике - 33 321 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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