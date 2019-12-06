2019-12-06T06:52:12+03:00
Общество

34-летнего мужчину разыскивают в Ижевске

Он вышел из дома 28 ноября 2019 года
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: ПСО "Регион 18"Фото: ПСО "Регион 18"
Изменить размер текста:

В Ижевске разыскивают 34-летнего Тутаева Антона Владимировича. Он вышел из дома 28 ноября 2019 года по адресу улица Ленина и ушел в неизвестном направлении. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18».

Приметы: рост 176, среднего телосложения, на шее шрам.

Был одет в черную куртку и джинсы.

Просим всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, звонить на горячую линию ОО УР «ПСО РЕГИОН 18» (8 951-195-29-71) либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Вот это да! Четыре детских сада Ижевска стали победителями федерального конкурса.

- О каких принятых в Удмуртии законах нужно узнать до начала зимы.

- Группа «Пицца», световидеошоу и гастрономический поединок: что ждет ижевчан в новогодние праздники на Центральной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
20-метровую ёлку в Ижевске купили на деньги, вырученные от сдачи металлолома
Елизавета Туктамышева заняла первое место после короткой программы на турнире в Хорватии
Четыре детских сада Ижевска стали победителями федерального конкурса
Удмуртстат: средняя зарплата врачей в республике составляет 60,5 тысячи рублей
Группа «Пицца», световое видеошоу и гастрономический поединок: что ждет ижевчан в новогодние праздники
Бюст Александра Волкова, первого президента Удмуртии, установили в Брянске, на родине политика
«Комсомолка» расскажет о брендах Удмуртии
Сотрудница банка в Ижевске стала жертвой мошенников
20-метровую ёлку в Ижевске начнут устанавливать 9 декабря
Ближайшей ночью в Удмуртии ожидается усиление ветра
«Сказки земли удмуртской»: в Ижевске ледовый городок будет посвящен 100-летию республики
За 11 месяцев 2019 года в Ижевске зарегистрировано более 350 наездов на пешеходов