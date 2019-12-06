34-летнего мужчину разыскивают в Ижевске

СЕГОДНЯ 06:52 2019-12-06T06:52:12+03:00

Он вышел из дома 28 ноября 2019 года

Изменить размер текста: A A

В Ижевске разыскивают 34-летнего Тутаева Антона Владимировича. Он вышел из дома 28 ноября 2019 года по адресу улица Ленина и ушел в неизвестном направлении. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18».

Приметы: рост 176, среднего телосложения, на шее шрам.

Был одет в черную куртку и джинсы.

Просим всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, звонить на горячую линию ОО УР «ПСО РЕГИОН 18» (8 951-195-29-71) либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Вот это да! Четыре детских сада Ижевска стали победителями федерального конкурса.

- О каких принятых в Удмуртии законах нужно узнать до начала зимы.

- Группа «Пицца», световидеошоу и гастрономический поединок: что ждет ижевчан в новогодние праздники на Центральной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU