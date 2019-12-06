28-летняя девушка пострадала в ДТП в Ижевске
В Ижевске 5 декабря напротив дома №2а по улице Выставочная произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- 28-летняя девушка, водитель машины «Рено Меган» не справилась с управлением и врезалась в опору ЛЭП, - сообщает ведомство.
В результате ДТП девушка получила травмы.
Госавтоинспекция МВД по республике напоминает: При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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