2019-12-11T07:49:46+03:00
Общество

Детский омбудсмен после трагедии в Удмуртии: «Нужно включить режим особой заботы о проблемных семьях»

Она посвятила этому пост на своей странице в одной из соцсетей
Анастасия Волкова
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ФОТО: Анна КузнецоваФОТО: Анна Кузнецова
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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предлагает включить режим особой защиты семей, где возможна ситуация, которая произошла в Удмуртии. Напомним, в Можге скончался 13-летний подросток с ДЦП, который не смог позвать на помощь после смерти матери. Детский омбудсмен посвятила этому пост в одной из соцсетей.

- Страшная трагедия с подростком в Удмуртии, когда ребёнок- инвалид умирал в квартире с погибшей накануне матерью, потряс меня до слез...И не только меня, многих. Но самое главное, в регионе, кроме поиска виноватых, что важно, была развёрнута огромная работа. Проводятся проверки и выезды во все семьи, которые потенциально могли оказаться в подобной ситуации. И случилось чудо! Сотрудники соц.соужб, обеспокоившись тем, что в одной квартире долго никто не выходил на связь, приняли решение взломать дверь и обнаружили малыша одного. Мама его умерла... Ребёнка спасли. Кроме признаков истощения никаких иных проблем со здоровьем у ребёнка не выявили 〈…〉. Сейчас в регионе планируют подключить к этой работе старших по дому 〈…〉. Я считаю важным и в других регионах «включить режим» особой заботы в отношении семей, где потенциально возможна подобная ситуация. Организовать работу подобным образом, подключив все уполномоченные структуры. Это и звонки, и выезды, - прокомментировала Анна Кузнецова.

Она также отметила, что работа должна вестись аккуратно, что «это не воспринималось, как контроль» и призвала россиян быть бдительнее.

- Вместе можно справиться и не допускать подобного, - резюмировала омбудсмен.

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По поручению главы Удмуртии по всей республике прошли проверки квартир, где могут возникнуть ситуации, схожие с трагедией в Можге. Одна такая проверка в Ижевске помогла спасти двухлетнего малыша (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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