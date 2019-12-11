До поселка Машиностроителей в Ижевске нет движения троллейбусов №9 и №10
В Ижевске до поселка Машиностроителей нет движения троллейбусов №9 и №10. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
Движение организовано:
№9 маршрут: гор. Металлургов - ул. Кирова - ул. М. Горького - ул. Новоажимова - ул. Клубная - ул. К. Герда;
№ 10 маршрут: ул. Ворошилова - ул. Молодёжная - ул. Орджоникидзе - ул. К. Либкнехта - ул. Новоажимова - ул. Клубная - ул. К. Герда.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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