До поселка Машиностроителей в Ижевске нет движения троллейбусов №9 и №10

СЕГОДНЯ 11:41 2019-12-11T12:03:03+03:00

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В Ижевске до поселка Машиностроителей нет движения троллейбусов №9 и №10. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Движение организовано:

№9 маршрут: гор. Металлургов - ул. Кирова - ул. М. Горького - ул. Новоажимова - ул. Клубная - ул. К. Герда;

№ 10 маршрут: ул. Ворошилова - ул. Молодёжная - ул. Орджоникидзе - ул. К. Либкнехта - ул. Новоажимова - ул. Клубная - ул. К. Герда.

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ИСТОЧНИК KP.RU