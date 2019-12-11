Водитель сбил пешехода в Ижевске

СЕГОДНЯ 11:50 2019-12-11T11:50:10+03:00

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В Ижевске 10 декабря по улице Маяковского водитель сбил пешехода. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 57-летний водитель машины «Вольво» сбил 56-летнего мужчину-пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП пешеход получил травмы, его отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU