2019-12-11T11:50:10+03:00
Происшествия

Водитель сбил пешехода в Ижевске

ДТП произошло 10 декабря
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Ижевске 10 декабря по улице Маяковского водитель сбил пешехода. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 57-летний водитель машины «Вольво» сбил 56-летнего мужчину-пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП пешеход получил травмы, его отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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