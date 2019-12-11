2019-12-11T16:45:49+03:00
Спорт

Лучший игрок в ВХЛ появился в команде «Ижсталь»

Его коэффициент полезности составляет +21
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В ХК «Ижсталь» прибыл лучший игрок ВХЛ по коэффициенту полезности (+21). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

- «Авангард» в результате обмена с питерским «Динамо» приобрел 23-летнего воспитанника омского хоккея, защитника Семёна Ручкина, двусторонний контракт с которым заключен сроком на два года. Возможно, уже сегодня в Тольятти Семен сыграет за «Ижсталь» первый матч, - сообщает пресс-служба.

Также из «Авангарда» прибыли нападающий Александр Яремчук и вратарь Денис Костин, а в обратном направлении убыл защитник Кирилл Спиценко.

Напомним, 11 декабря «Ижсталь» сыграет с командой «Лада» из Тольятти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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