Начальник службы гражданской защиты Удмуртии задержан за взятку

СЕГОДНЯ 17:07 2019-12-11T17:07:45+03:00

Взятки он получал с 2017 по декабрь 2019 года

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В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего начальника службы гражданской защиты республики, которого обвиняют в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, начальник госучреждения Удмуртии в период с 2017 года по декабрь 2019 года неоднократно получал от подчиненных работников взятки в крупном размере на общую сумму свыше 150 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе, - сообщает пресс-служба.

Чиновника задержали сотрудники ФСБ при получении очередной взятки в размере 45 тысяч рублей. На данный момент мужчина находится под стражей.

Устанавливаются все обстоятельства и эпизоды преступной деятельности обвиняемого. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU