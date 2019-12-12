Школу на улице Ильфата Закирова начали строить в Ижевске

СЕГОДНЯ 06:11 2019-12-12T06:11:07+03:00

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К 20 декабря власти города собираются получить заключение экспертизы по проекту школу на улице Ильфата Закирова. Об этом заявил в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» (107.6 FM, 12+) глава города Олег Бекмеметьев.

Также город подает заявку на федеральное софинансирование. Всего проект оценивают в 530 млн рублей. Но работы уже начались.

-Уже 13 свай вбиты в котлован, они являются тестовыми, проходят динамические испытания на динамическую нагрузку. Посмотрим, выдержат или не выдержат сваи, а дальше свайное поле уже будет набиваться, - сказал Олег Бекмеметьев на эфире.

Школа рассчитана на 825 человек. Ее планировали построить в 2021 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU