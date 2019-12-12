Новый сквер или тропа здоровья: ижевчане выберут пространства, которые благоустроят в 2020 году

Ижевчане смогут выбрать общественные пространства, которые восстановят в 2020 году. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Формирование комфортной и городской среды». Голосование за площадки, нуждающиеся в обновлении, стартует 12 декабря и продлится до 25 декабря.

Принять участие в голосовании можно всем желающим ижевчанам, всего в нем участвуют 7 новых городских пространств:

СКВЕР ИМЕНИ В. ТАРАСОВА

Фото: izh.ru

Сквер находится на пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ и ул. Металлургов. Здесь могут появиться детская и спортивная зоны, пешеходные аллеи.

СКВЕР НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛИЦ ПАРАШЮТНАЯ И СТЕПНАЯ

Фото: izh.ru

Здесь могут появиться наружное освещение, тротуарная плитка и обустроенный газон.

ТРОПА ЗДОРОВЬЯ

Фото: izh.ru

Речь идет о тропе в районе улицы Оружейника Драгунова. Здесь должны будут появиться дорожки для прогулок и занятий финской ходьбой. Они будут сделаны из экологичного материала.

УЧАСТОК НА УЛИЦЕ 50 ЛЕТ ВЛКСМ

Фото: izh.ru

Здесь планируется благоустройство инфраструктуры для комфортного пользования всеми жителями.

УЧАСТОК ВДОЛЬ ПРУДА В РАЙОНЕ 50 ЛЕТ ВЛКСМ

Фото: izh.ru

На этом участке появятся активная зона с торговыми первыми этажами для фестивалей и городских мероприятий, прогулочная зона, каскадный склон и тропа, ведущая в лесопарковую зону.

УЧАСТОК В РАЙОНЕ ШКОЛЫ №57

Фото: izh.ru

На этой общественной территории планируют создать сразу две пешеходные прогулочные зоны и бульвары шириной от 1 до 2,5 м.

ЕЛКИ-ПАРК

Фото: izh.ru

К югу от ул. Профессора Рупасова - от улицы 40 лет Победы до Молодежной. Здесь может появиться парк здоровья.

КСТАТИ!

На благоустройство пространств по нацпроекту из федерального бюджета выделено 232 миллиона рублей. Часть этих средств также пойдет на ремонт дворовых территорий.

Напомним, первое голосование по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» стартовало в 2018 году. Тогда в перечень работ вошли 13 общественных пространств. К концу 2019-го года 9 проектов уже реализованы. Еще три ждут своей очереди в новом году - это третья часть Центральной площади, лесопосадка у ТРК «Столица», а также парк Тишино на ул. Союзная.

К сожалению, выделенных по нацпрограмме средств на благоустройство всех зон не хватит. Город в таких случаях пытается найти дополнительное финансирование из разных источников. Иногда приходилось жертвовать одним дорогостоящим проектом в пользу нескольких более дешевых.

Тем не менее, на уже выбранных площадках появление в списке новых пространств никак не скажется - они уже заняли в графике свое место на обновление.

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