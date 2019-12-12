2019-12-12T12:19:18+03:00
Общество

Новый сквер или тропа здоровья: ижевчане выберут пространства, которые благоустроят в 2020 году

Голосование стартовало 12 декабря на сайте администрации
Дмитрий Бикин
Поделиться:
Фото: Izh.ruФото: Izh.ru
Изменить размер текста:

Ижевчане смогут выбрать общественные пространства, которые восстановят в 2020 году. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Формирование комфортной и городской среды». Голосование за площадки, нуждающиеся в обновлении, стартует 12 декабря и продлится до 25 декабря.

Принять участие в голосовании можно всем желающим ижевчанам, всего в нем участвуют 7 новых городских пространств:

СКВЕР ИМЕНИ В. ТАРАСОВА

Фото: izh.ru

Фото: izh.ru

Сквер находится на пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ и ул. Металлургов. Здесь могут появиться детская и спортивная зоны, пешеходные аллеи.

СКВЕР НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛИЦ ПАРАШЮТНАЯ И СТЕПНАЯ

Фото: izh.ru

Фото: izh.ru

Здесь могут появиться наружное освещение, тротуарная плитка и обустроенный газон.

ТРОПА ЗДОРОВЬЯ

Фото: izh.ru

Фото: izh.ru

Речь идет о тропе в районе улицы Оружейника Драгунова. Здесь должны будут появиться дорожки для прогулок и занятий финской ходьбой. Они будут сделаны из экологичного материала.

УЧАСТОК НА УЛИЦЕ 50 ЛЕТ ВЛКСМ

Фото: izh.ru

Фото: izh.ru

Здесь планируется благоустройство инфраструктуры для комфортного пользования всеми жителями.

УЧАСТОК ВДОЛЬ ПРУДА В РАЙОНЕ 50 ЛЕТ ВЛКСМ

Фото: izh.ru

Фото: izh.ru

На этом участке появятся активная зона с торговыми первыми этажами для фестивалей и городских мероприятий, прогулочная зона, каскадный склон и тропа, ведущая в лесопарковую зону.

УЧАСТОК В РАЙОНЕ ШКОЛЫ №57

Фото: izh.ru

Фото: izh.ru

На этой общественной территории планируют создать сразу две пешеходные прогулочные зоны и бульвары шириной от 1 до 2,5 м.

ЕЛКИ-ПАРК

Фото: izh.ru

Фото: izh.ru

К югу от ул. Профессора Рупасова - от улицы 40 лет Победы до Молодежной. Здесь может появиться парк здоровья.

КСТАТИ!

На благоустройство пространств по нацпроекту из федерального бюджета выделено 232 миллиона рублей. Часть этих средств также пойдет на ремонт дворовых территорий.

Напомним, первое голосование по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» стартовало в 2018 году. Тогда в перечень работ вошли 13 общественных пространств. К концу 2019-го года 9 проектов уже реализованы. Еще три ждут своей очереди в новом году - это третья часть Центральной площади, лесопосадка у ТРК «Столица», а также парк Тишино на ул. Союзная.

К сожалению, выделенных по нацпрограмме средств на благоустройство всех зон не хватит. Город в таких случаях пытается найти дополнительное финансирование из разных источников. Иногда приходилось жертвовать одним дорогостоящим проектом в пользу нескольких более дешевых.

Тем не менее, на уже выбранных площадках появление в списке новых пространств никак не скажется - они уже заняли в графике свое место на обновление.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Проверка «Комсомолки»: В каком состоянии находятся скверы и бульвары Ижевска

В Ленинском районе Ижевска началось благоустройство «Тропы здоровья»

На благоустройство скверов в Ижевске в 2019 году потратят 163,3 млн рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Благоустройство Ижевска»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Семьи, находящиеся в социально опасном положении, проверяют в Удмуртии
В ДТП с участием грузовика и легковушки погиб житель Удмуртии
Мошенники похитили у ижевчанки 140 тысяч рублей
В 2019 году полиция выявила более 1300 детей в Удмуртии, которые были в общественных местах ночью
Сразу на двух площадках пройдет «Прогулка с врачом» в Ижевске
ХК «Ижсталь» проиграла тольяттинской «Ладе»
42-летнюю жительницу Удмуртии обвиняют в убийстве односельчанина
Тренер фигуристки из Удмуртии Елизаветы Туктамышевой выпустил книгу с отдельной главой про нашу землячку
Удмуртия вошла в ТОП-25 регионов для санаторно-курортного отдыха
Начальника службы гражданской защиты арестовали в Удмуртии
Школу на улице Ильфата Закирова начали строить в Ижевске
«График сместился»: глава Ижевска рассказал, по какой причине площадка для выгула собак появится в следующем году
Начальник службы гражданской защиты Удмуртии задержан за взятку
Лучший игрок в ВХЛ появился в команде «Ижсталь»
17-летний житель Удмуртии обвиняется в убийстве сверстника
Жители Ижевска выбрали название для лесопосадки у ТРК «Столица»
«Комсомолка» расскажет о брендах Удмуртии
В одном из детских садов в Ижевске обнаружено тело годовалой девочки
Портфель ипотеки ВТБ в Удмуртии превысил 8 млрд рублей
12 декабря по улице Пушкинской в Ижевске установят знак «Стоянка запрещена»