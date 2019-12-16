Семиклассника из Ижевска подозревают в краже денег
14-летнего подростка подозревают в краже 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Ижевску.
Установлено, что семиклассник пришел в гости к другу. Дверь шкафа в квартире была приоткрыта, а на полке лежала шкатулка. Подросток взял деньги оттуда. Он сказал родным, что выиграл средства в интернет-казино. Часть из них потратил на мобильный телефон.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража с причинением значительного ущерба). За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
«Проверка счетчиков»: мошенница украла у ижевской пенсионерки деньги
Вступил в силу новый закон о тишине в Удмуртии
«Я была собой»: ижевчанка не прошла в финал шоу «ТАНЦЫ на ТНТ»
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»