Семиклассника из Ижевска подозревают в краже денег

СЕГОДНЯ 06:21 2019-12-16T06:21:29+03:00

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14-летнего подростка подозревают в краже 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Ижевску.

Установлено, что семиклассник пришел в гости к другу. Дверь шкафа в квартире была приоткрыта, а на полке лежала шкатулка. Подросток взял деньги оттуда. Он сказал родным, что выиграл средства в интернет-казино. Часть из них потратил на мобильный телефон.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража с причинением значительного ущерба). За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU