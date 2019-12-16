2019-12-16T06:21:29+03:00
Происшествия

Семиклассника из Ижевска подозревают в краже денег

Сумма ущерба - 30 тысяч рублей
Анастасия Захарова
Поделиться:
Подросток украл 30 тысяч рублейПодросток украл 30 тысяч рублейФото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

14-летнего подростка подозревают в краже 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Ижевску.

Установлено, что семиклассник пришел в гости к другу. Дверь шкафа в квартире была приоткрыта, а на полке лежала шкатулка. Подросток взял деньги оттуда. Он сказал родным, что выиграл средства в интернет-казино. Часть из них потратил на мобильный телефон.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража с причинением значительного ущерба). За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Проверка счетчиков»: мошенница украла у ижевской пенсионерки деньги

Вступил в силу новый закон о тишине в Удмуртии

«Я была собой»: ижевчанка не прошла в финал шоу «ТАНЦЫ на ТНТ»

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24