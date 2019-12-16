Власти Ижевска объяснили, почему местами в городе рассыпают слишком много реагента

СЕГОДНЯ 06:41 2019-12-16T06:41:27+03:00

Если материала не хватит, подрядчики будут закупать его за свой счет

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Власти города объяснили, почему местами в Ижевске рассыпают слишком много противогололедного реагента. Сообщение от представителей Службы благоустройства и дорожного хозяйства (СБиДХ) появилось в группе «ВКонтакте» «Благоустройство г.Ижевска». Жители пожаловались, что на улице Пушкинской рассыпали слишком много вещества.

-Подобные случаи происходят в местах остановки или старта техники. Реагент падает с «тарелки» разбрасывателя, - пояснили представители СБиДХ.

Кстати, ранее главный инженер СБиДХ Фирдаус Харисов пояснил, что если подрядчикам не хватит реагента, то они будут закупать его за свой счет.

Ранее мы отвечали на наивные вопросы ижевчан о новом реагенте.

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ИСТОЧНИК KP.RU