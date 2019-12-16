«Родители сообщают о сборах денег на кастрюли»: глава Удмуртии дал поручение разобраться с поборами в школах

СЕГОДНЯ 11:50 2019-12-16T11:50:10+03:00

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Глава Удмуртии Александр Бречалов дал поручение разобраться с поборами в школах и детских садах региона. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- Ко мне поступают сообщения от родителей о сборах денег на кастрюли и разделочные доски. Коллеги, это край. Понимаю, когда родители добровольно собирают деньги на праздники, например, но условия для организации работы садов и школ должны обеспечить мы, - отметил Александр Владимирович.

Он дал поручение председателю правительства Ярославу Семенову и министру образования взять на контроль ситуацию в садах и школах, которые требуют дополнительного финансирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU