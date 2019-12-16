При столкновении двух «легковушек» в Ижевске пострадал 4-летний ребенок
В Ижевске 14 декабря около 20:40 по улице 9-е Января столкнулись две «легковушки». Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- 27-летняя девушка, водитель машины «ВАЗ-2114» на регулируемом перекрестке при повороте налево, не пропустила машину «ВАЗ-2107», которой управлял 24-летний молодой человек, - сообщает ведомство.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате ДТП водитель и пассажир «ВАЗ-2114» - четырехлетний ребенок, который был в детском удерживающем устройстве, получил травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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