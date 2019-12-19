Онлайн: Глава Удмуртии отвечает на вопросы жителей

СЕГОДНЯ 06:30 2019-12-19T06:56:25+03:00

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19 декабря, в четверг, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) глава Удмуртии Александр Бречалов подведет итоги года, расскажет о планах на 2020 год и ответит на интересующие вопросы жителей.

Начало программы в 07:33. Вопросы можно задать, дозвонившись в эфир по телефону 94-50-94, написать в Вайбер по номеру 8-912-007-08-06.

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Утро с Главой Удмуртии 19 декабря.Вопросы можно задать по тел. 94-50-94, написать в Viber (номер 8-912-007-08-06) или в комментариях к этому посту

ИСТОЧНИК KP.RU