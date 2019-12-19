Самым безопасным городом Удмуртии стал Ижевск

СЕГОДНЯ 07:51 2019-12-19T07:51:32+03:00

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Ижевск стал самым безопасным городом в Удмуртии, итоги подвели 18 декабря на республиканском учебно-методическом сборе. Об этом сообщает пресс-служба города.

- По итогам проведенного Главным управлением МЧС России по Удмуртии конкурса на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» среди городских округов Диплом первой степени был вручен Главе Ижевска Олегу Бекмеметьеву, - сообщает пресс-служба.

Оценка деятельности проводилась по 20 критериям. Учитывались организация и проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, готовность систем управления, связи, оповещения и информирования населения, работа единой дежурно-диспетчерской службы города, обеспечение безопасности людей на водных объектах, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU