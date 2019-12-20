Безработный пенсионер из Удмуртии подозревается в поджоге дома бывшей жены

СЕГОДНЯ 14:08 2019-12-20T14:08:29+03:00

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В Удмуртии безработный пенсионер обвиняется в поджоге дома бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В октябре 2019 года вечером мужчина проник во двор дома бывшей жены и из-за неприязненных отношений поджег сарай, после этого скрылся. Огонь перекинулся на дом, в результате он сгорел полностью, - сообщает ведомство.

Ущерб составил более миллиона рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU