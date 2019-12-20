2019-12-20T17:06:04+03:00
Происшествия

На трассе Удмуртии столкнулись две машины

Погиб один человек
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии около 18:00 на 47 км автодороги «Сарапул - Каракулино» Каракулинского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

- 37-летний мужчина, водитель машины «Тойота», по предварительным данным, не справился с управлением, вылетел на «встречку», где врезался в машину «Додж» под управлением 42-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

В результате водитель «Тойоты» скончался, а его пассажир – 59-летний мужчина, получил травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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