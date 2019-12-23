2019-12-23T10:43:39+03:00
Происшествия

62-летний мужчина погиб при пожаре в Удмуртии

Пожар произошел 22 декабря
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели 62-летнего мужчины при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республики.

- По данным проверки, 22 декабря около 20:30 в селе Зура Игринского района произошел пожар. Загорелась баня в частном домовладении, где жил 62-летний хозяин. По имеющимся данным, мужчина злоупотреблял алкоголем. Предположительной причиной пожара является курение в состояние опьянения, - сообщает пресс-служба.

Следователь осмотрел место происшествия, назначил экспертизы, опрашиваются односельчане погибшего. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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