2019-12-24T09:59:49+03:00
Общество

На Кремлевскую ёлку в Москву отправятся 44 школьника из Удмуртии

Мероприятие состоится 25 декабря
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба Минбразования УдмуртииФото: пресс-служба Минбразования Удмуртии
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44 школьника из Удмуртии отправились на Кремлевскую ёлку, которая пройдет в Москве 25 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования республики.

- Сегодня мы отправляем 44 ребенка — это одаренные дети. Кроме Кремлевской ёлки, наши дети едут на Кадетскую ёлку в Нижний Новгород, также на Ёлку Собянина в Москву с 3 по 8 января, кроме этого, отдельно на Кремлевскую ёлку едет наш детский дом в составе десяти человек, - рассказала Светлана Болотникова, министр образования.

Также она вручила каждому ребенку фирменные рюкзаки и шарфики с символикой Удмуртии, отметив, что делегация из Удмуртии одна из самых стильных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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