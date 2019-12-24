На Кремлевскую ёлку в Москву отправятся 44 школьника из Удмуртии
44 школьника из Удмуртии отправились на Кремлевскую ёлку, которая пройдет в Москве 25 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования республики.
- Сегодня мы отправляем 44 ребенка — это одаренные дети. Кроме Кремлевской ёлки, наши дети едут на Кадетскую ёлку в Нижний Новгород, также на Ёлку Собянина в Москву с 3 по 8 января, кроме этого, отдельно на Кремлевскую ёлку едет наш детский дом в составе десяти человек, - рассказала Светлана Болотникова, министр образования.
Также она вручила каждому ребенку фирменные рюкзаки и шарфики с символикой Удмуртии, отметив, что делегация из Удмуртии одна из самых стильных.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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