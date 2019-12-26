2019-12-26T17:07:30+03:00
Общество

Общественники провели в Ижевске рейд по магазинам, где продают «снюсы»

Проверялись в основном магазины возле школ, колледжей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Людмила КуликоваФото: Людмила Куликова
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В Ижевске участники команды «Молодежка ОНФ» и активисты общероссийского народного фронта провели рейд по магазинам, в которых могут продавать «снюсы» - никотин содержащие смеси. Об этом сообщает пресс-служба организации.

- Для контрольной закупки 16-17-летние студенты пытались купить «пэки», проверки фиксировали на камеру. Из пяти торговых точек, которые посетили общественники, в двух «никотинового зелья» не оказалось в продаже, в трех – «контрольная закупка» не состоялась, так как продавцы запросили паспорт у потенциальных покупателей. Хотя, в наличии «снюсы» были. Таким образом, приобрести опасные смеси подросткам не удалось, - сообщает пресс-служба.

Проверялись в основном магазины, которые находятся недалеко от школ, лицеев и колледжей.

Напомним, продажу никотиновых «пэков» могут запретить несовершеннолетним в Удмуртии. Законопроект уже разработал Госсовет республики (подробнее).

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- В Ижевске предлагают запретить продажу никотиносодержащей продукции. «Комсомолка» выяснила, чем в могут быть опасны такие «снюсы» - новое увлечение молодежи.

- Как влияет на детский организм новое подростковое увлечение – снюс (под видом которого школьникам продают химический никотин), и кто распространяет его среди детей, узнавала «Комсомолка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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