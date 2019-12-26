Общественники провели в Ижевске рейд по магазинам, где продают «снюсы»

СЕГОДНЯ 17:07 2019-12-26T17:07:30+03:00

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В Ижевске участники команды «Молодежка ОНФ» и активисты общероссийского народного фронта провели рейд по магазинам, в которых могут продавать «снюсы» - никотин содержащие смеси. Об этом сообщает пресс-служба организации.

- Для контрольной закупки 16-17-летние студенты пытались купить «пэки», проверки фиксировали на камеру. Из пяти торговых точек, которые посетили общественники, в двух «никотинового зелья» не оказалось в продаже, в трех – «контрольная закупка» не состоялась, так как продавцы запросили паспорт у потенциальных покупателей. Хотя, в наличии «снюсы» были. Таким образом, приобрести опасные смеси подросткам не удалось, - сообщает пресс-служба.

Проверялись в основном магазины, которые находятся недалеко от школ, лицеев и колледжей.

Напомним, продажу никотиновых «пэков» могут запретить несовершеннолетним в Удмуртии. Законопроект уже разработал Госсовет республики (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU