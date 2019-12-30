Где и во сколько ижевчанам смотреть новогоднее обращение президента России
Новый год уже…завтра! А значит, по телевизору традиционно будут показывать новогоднее обращение президента России Владимира Путина. По традиции, «Комсомолка» узнала, по каким каналам и во сколько его будут показывать.
Выступление Президента России Владимира Путина:
Каналы:
23:55 - СТС, Первый канал, Россия 1, ГТРК Удмуртия
00:55 - Культура, НТВ, ТВ-3, Рент ТВ, Матч ТВ, Пятый + Моя Удмуртия, Пятница, ТВЦ, ТНТ, Домашний
Выступление Главы Удмуртии Александра Бречалова:
23:45 – Центральная площадь
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ИСТОЧНИК KP.RU
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