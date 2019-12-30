2019-12-30T17:30:54+03:00
Общество

Где и во сколько ижевчанам смотреть новогоднее обращение президента России

«Комсомолка» узнала, по каким каналам обращение будут показывать
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: www.sarbc.ruФото: www.sarbc.ru
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Новый год уже…завтра! А значит, по телевизору традиционно будут показывать новогоднее обращение президента России Владимира Путина. По традиции, «Комсомолка» узнала, по каким каналам и во сколько его будут показывать.

Выступление Президента России Владимира Путина:

Каналы:

23:55 - СТС, Первый канал, Россия 1, ГТРК Удмуртия

00:55 - Культура, НТВ, ТВ-3, Рент ТВ, Матч ТВ, Пятый + Моя Удмуртия, Пятница, ТВЦ, ТНТ, Домашний

Выступление Главы Удмуртии Александра Бречалова:

23:45 – Центральная площадь

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Где и во сколько ижевчанам смотреть новогоднее обращение президента России
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