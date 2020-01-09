Реконструкцию «Ленинки» в Ижевске возобновили 3 января

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:04:36+03:00

Работы планируют завершить к 2021 году

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В Ижевске 3 января возобновили работы по реконструкции «Ленинки». Об этом рассказал министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев на своей странице «ВКонтакте».

- Около 40 человек возобновили работу на реконструкции Национальной библиотеки республики. В прошлом году освоено 178 млн федеральных средств, в 2020 году предстоит выполнить работы ещё на 100 млн рублей из федерального бюджета, - написал министр.

Напомним, в июне 2019 года Национальную библиотеку начали ремонтировать.

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ИСТОЧНИК KP.RU