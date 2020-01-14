Из-за работ на ТЭЦ-2 в некоторых районах Ижевска батареи могут стать холоднее

14 Янв. 2020 2020-01-14T08:50:51+03:00

Работы будут проводиться с 14 января до ночи 15 января

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В Ижевске ООО «Удмуртские коммунальные системы» проведет работы по замене компенсаторного устройства ТЭЦ-2. Об этом сообщает пресс-служба компании.

- С 09:00 14 января до 02:00 15 января – в некоторых локальных зонах и микрорайонах, подключенных к ТЭЦ-2, возможно снижение параметров отопления и ГВС. Отключения ресурса не планируется, - говорится в сообщении.

Запланированные работы направлены на повышение надежности теплоснабжения жителей. Об их проведении энергетики уведомили администрацию Ижевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU