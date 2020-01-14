Предприниматель из Удмуртии подозревается в мошенничестве на сумму более 5,5 млн рублей

14 Янв. 2020 2020-01-14T09:29:10+03:00

Заявление в полицию поступило от представителя строительной компании

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В Удмуртии 43-летний предприниматель подозревается в мошенничестве на сумму более 5,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Установлено, что подозреваемый в ходе строительных работ предоставил компании-застройщику поддельные документы, по которым незаконно получил деньги – 5,5 млн рублей, - сообщает ведомство.

В полицию обратился официальный представитель строительной компании. На данный момент возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под домашним арестом. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU