Предприниматель из Удмуртии подозревается в мошенничестве на сумму более 5,5 млн рублей
В Удмуртии 43-летний предприниматель подозревается в мошенничестве на сумму более 5,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Установлено, что подозреваемый в ходе строительных работ предоставил компании-застройщику поддельные документы, по которым незаконно получил деньги – 5,5 млн рублей, - сообщает ведомство.
В полицию обратился официальный представитель строительной компании. На данный момент возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под домашним арестом. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Из-за чего в некоторых районах Ижевска батареи сегодня могут стать холоднее.
- Будьте аккуратны! Порыв произошел на улице Чугуевского.
- Молодцы, парни! «Ижсталь» на выезде обыграла «Молот-Прикамье».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»