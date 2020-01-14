Работникам ижевского лицея не выплачивали зарплату несколько месяцев

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:59:59+03:00

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В Ижевске свыше двух месяцев не выплачивали зарплату работникам одного из лицеев. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- Па данным следствия, с мая по июль 2019 года руководство лицея не выплачивало зарплату работникам образовательного учреждения. Сумма образовавшейся задолженности составила 635,4 тысячи рублей. Потерпевшими признан 21 работник лицея, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело, следователями изучается бухгалтерская документация, допрашиваются свидетели и потерпевшие.

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ИСТОЧНИК KP.RU