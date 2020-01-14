2020-01-14T13:41:10+03:00
Происшествия

МАЗ врезался в «легковушку» на трассе Удмуртии

ДТП произошло 14 января
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: instagram.com/pssudmФото: instagram.com/pssudm
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В Удмуртии 14 января на автодороге Ижевск-Воткинск столкнулись МАЗ и «ВАЗ-2115». Сообщается на странице поисково-спасательной службы Удмуртии, сотрудники которой проводили работы на месте происшествия.

- 46-летний водитель машины «МАЗ» с прицепом при спуске с горы врезался в машину «ВАЗ-2115», который поворачивал налево. От удара «легковушку» отбросило на автодорожный столб, а автомобиль «сложило» пополам, - сообщается на странице.

Фото: instagram.com/pssudm

Фото: instagram.com/pssudm

В результате ДТП были повреждены электрические провода, остановлено движение автотранспорта. Спасатели РПСО №1 прибыв на место, оцепили зону ДТП, выполнили заземление электропроводов, отключили АКБ поврежденных автомобилей.

46-летний водитель чудом остался жив, от госпитализации отказался.

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МАЗ врезался в легковушку на трассе Удмуртии .Видео: Игорь Олегович

ИСТОЧНИК KP.RU

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