2020-01-13T09:42:18+03:00
Спорт

Вышло шоу с участием ижевчанки Алины Загитовой

Ранее показ программы переносили
Анастасия Захарова
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Фото: vk.com/alina_queen_of_iceФото: vk.com/alina_queen_of_ice
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Накануне на Первом канале вышло шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» (6+) с участием уроженки Ижевска Алины Загитовой. Напомним,показ программы планировали 8 января, но по неизвестным причинам ее перенесли. В итоге телезрители увидели шоу накануне, 12 января, в 18:30 по местному времени.

Напомним, Алина Загитова сыграли главную роль в шоу Татьяны Навки. Ранее спортсменка приостановила свою спортивную карьеру. Но позднее наша землячка сообщила, что после шоу «Спящая красавица» вернется к интенсивным тренировкам.

Ледовое шоу Спящая красавица . Выпуск от 12.01.2020.В шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств Татьяна Навка приготовила для зрителей все самое лучшее: сложнейшие акробатические номера, яркое фаер-шоу, потрясающие декорации-трансформеры. Ведущие музыкальные партии исполняют звезды российской эстрады: Ани Лорак, Григорий Лепс, Филипп Киркоров. Главная звезда на льду олимпийская чемпионка Алина Загитова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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