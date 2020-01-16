Туман ожидается в Ижевске

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:34:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь с 16 на 17 января и утром 17 января в Удмуртии будет туман. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Удмуртии со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр. Видимость составит 500 метров и менее.

Горожанам рекомендуют не ездить на своих автомобилях, соблюдать дистанцию и скоростной режим. При движении рекомендуется использовать противотуманные фары и не использовать дальний свет: это еще сильнее ограничит видимость. Советуют проявлять повышенную бдительность около водоемов и в низменностях, потому что там образуются сгущения тумана. Пешеходам стоит переходить дорогу только в установленных местах и держаться подальше от проезжей части.

По данным сервиса «Яндекс погода», в пятницу, 17 января, днем температура воздуха составит 0…+1 градус. Будет идти небольшой снег.

В субботу, 18 января, температура воздуха составит 0…+1 градус. Утром и днем будет идти небольшой снег, вечером станет пасмурно.

В воскресенье, 19 января, температура воздуха днем составит -1 градус, а вечером и ночью - -2…-3 градуса. Будет идти небольшой снег.

Напомним, из-за капризов погоды сейчас нельзя будет покататься на коньках на «Динамо» и на горках на Центральной площади.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

16 января чистить дороги вышли 99 спецмашин https://www.izh.kp.ru/online/news/3734598/

Каток «Динамо» не будет работать в Ижевске 16 января https://www.izh.kp.ru/online/news/3734461/

Ижевчан попросили не кататься на горках на Центральной площади из-за теплой погоды https://www.izh.kp.ru/online/news/3733878/

ИСТОЧНИК KP.RU