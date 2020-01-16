Каток «Динамо» не будет работать в Ижевске 16 января

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:01:01+03:00

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В Ижевске 16 января каток «Динамо» закроется на технический перерыв. Об этом сообщается в официальной группе «Динамо» «ВКонтакте».

Каток не работает из-за снегопадов и оттепели.

- А мы, конечно же, с нетерпением ждём возвращения зимушки-зимы и крещенских морозов. И ни в коем случае не стоит расстраиваться, ведь впереди нас ждут выходные, а мы готовим для вас кое-что интересное, - говорится в сообщении.

Об открытии катка сообщат дополнительно. Кстати, из-за погоды ижевчан попросили не кататься с горок на Центральной площади. По прогнозам синоптиков, в пятницу по-прежнему температура будет в «плюсе», но позже начнется похолодание. Также напомним, что в этом году был аномально теплый декабрь.

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ИСТОЧНИК KP.RU