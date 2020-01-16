Где жителям Ижевска окунуться в прорубь на крещение?

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:03:06+03:00

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70 купелей для крещенских купаний планируют организовать в Удмуртии, из них две - в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Сейчас сотрудники МЧС осматривают участки, где планируют разместить купели. Из-за теплой погоды места купаний могут измениться. В наиболее популярных местах появятся палатки для купания и обогрева.

Окунуться в прорубь можно будет у спасательной станции на ул. Береговой, 1Б и на Южной набережной, 1 около центра активного отдыха «Экстрим».

Перед купанием рекомендуется пройти консультацию врача, не погружаться в прорубь больше чем на две минуты, идти до проруби в обуви, раздеваться постепенно, стоять на ступеньках и держаться за поручни. После купания нужно хорошо растереться полотенцем и выпить горячее питье.

- Особенно опасно погружение в холодную воду людям с бронхолегочными заболеваниями, со слабым сердцем, проблемами с давлением. Если оно высокое, то в ледяной воде может произойти спазм сосудов или микроинсульт; а если пониженное, то есть опасность судорог или потери сознания, - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU