Житель Ижевска похитил автомобиль в Новороссийске

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:22:10+03:00

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В Новороссийске ижевчанин похитил автомобиль из каршеринговой фирмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В компанию обратился мужчина и арендовал машину «Кио Рио» на несколько дней. Он заплатил необходимую сумму и оставил документы. Однако по правилам каршеринговой компании на машинах можно передвигаться только по территории Краснодарского края и республики Адыгея. На следующий день в фирме заметили, что автомобиль находится в Волгоградской области. Через несколько часов машина пропала с поля зрения радаров, а мужчина перестал выходить на связь.

Мужчину и машину объявили в розыск, по каршеринговым агентствам разослали ориентировки. Позже с Урала поступила информация, что похожий мужчина пытается арендовать дорогой автомобиль в местной службе. Полицейские Новороссийска вылетели в Челябинск и задержали 53-летнего жителя Ижевска. Его доставили в Новороссийск.

Установили, что «Кио Рио» продали в Уфе за 30 тысяч рублей. Машину ищут. Сумма ущерба составила 650 тысяч рублей.

В отношении ижевчанина возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU