Пятилетку за три года: в Ижевске некоторые дети уже перешли из первого класса во второй

16 Янв. 2020 2020-01-16T17:42:46+03:00

Они освоят программу начальной школы за три года

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В школе №74 и №42 ученики первых классов перешли во второй. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

В этих школах есть классы, которые участвуют в программе «эффективная начальная школа». Они осваивают программу начальной школы не за четыре года, а за три. Материал первого класса дети изучили в первом полугодии. Сейчас ученики экспериментальных классов будут заниматься по программе второго класса.

Куратором проекта является «Центр образовательных инноваций». Как рассказала старший методист центра Надежда Байдарова, все ученики успешно прошли психолого-педагогическую диагностику.

Однако такая программа подходит не всем. В эффективных классах учатся дети, которые к семи годам умеют писать, читать и считать. Также они должны быть психологически готовы к школе.

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ИСТОЧНИК KP.RU