Пятилетку за три года: в Ижевске некоторые дети уже перешли из первого класса во второй
В школе №74 и №42 ученики первых классов перешли во второй. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.
В этих школах есть классы, которые участвуют в программе «эффективная начальная школа». Они осваивают программу начальной школы не за четыре года, а за три. Материал первого класса дети изучили в первом полугодии. Сейчас ученики экспериментальных классов будут заниматься по программе второго класса.
Куратором проекта является «Центр образовательных инноваций». Как рассказала старший методист центра Надежда Байдарова, все ученики успешно прошли психолого-педагогическую диагностику.
Однако такая программа подходит не всем. В эффективных классах учатся дети, которые к семи годам умеют писать, читать и считать. Также они должны быть психологически готовы к школе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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